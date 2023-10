Formazioni ufficiali Bosnia-Portogallo, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Bosnia e Portogallo, sfida valida i gironi di qualificazione agli Europei 2024. Clamoroso lo score dei lusitani in questo cammino di qualificazioni verso la competizione continentale in programma in Germania. Non solo sette successi, ma anche 27 gol segnati e solamente 2 subiti. Un dominio che raramente si è visto a questi livelli. Con la qualificazione già ottenuta, vedremo Leao e compagni con che spirito scenderenno in campo questa sera. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 16 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BOSNIA-PORTOGALLO

BOSNIA (4-2-3-1): 12 Šehić; 21 Dedić, 6 Barišić, 3 Hadžikadunić, 5 Kolašinac; 10 Pjanić, 13 Cimirot; 20 Stevanović, 8 Rahmanović, 23 Demirović; 11 Džeko.

PORTOGALLO (4-3-3): 22 Diogo Costa; 20 João Cancelo, 14 Gonçalo Inácio, 4 Rúben Dias, 19 Dalot; 16 Otávio, 13 Danilo, 8 Bruno Fernandes; 17 Rafael Leão, 11 João Félix, 7 Ronaldo.