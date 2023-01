Follia Podolski: insulta l’arbitro e viene espulso nel torneo di beneficenza (VIDEO)

Urla e insulti contro l’arbitro, con tanto di cartellino rosso. Lukas Podolski è stato espulso, ma la cosa curiosa è che il massimo provvedimento è stato preso nel corso di una partita di beneficenza, organizzata dallo stesso ex Nazionale tedesco. L’evento, un torneo indoor, si chiama Schauinsland Reisen Cup e Podolski giocava con il Gornik Zabrze. A generare il caos è stata l’assegnazione di un calcio di rigore contro la squadra dell’ex Arsenal. Poi le proteste, con una bottiglietta lanciata in direzione del direttore di gara. Tutto molto distante dallo spirito della partita.

Lukas Podolski got sent off in his own charity match! 😅🟥 pic.twitter.com/SfoXHZqTCk

— Barstool Football (@StoolFootball) January 9, 2023