Figc, Buffon: “Corso per diventare direttore sportivo esperienza stimolante”

Oggi il capo delegazione dell’Italia Buffon ha sostenuto le prove finali del corso formativo per gli aspiranti direttori sportivi. “Dopo l’esame scritto, nel pomeriggio ho discusso la mia tesi dal titolo ‘Calcio, società, esperienze personali, un mix ideale per il mio paradigma di direttore sportivo nell’era dell’intelligenza artificiale’, davanti alla commissione formata da Paolo Piani, Filippo Fusco e Mario Beretta. Termino così un’esperienza molto stimolante, che mi ha dato nuove angolazioni per guardare questo sport che da sempre è parte fondamentale della mia vita”, le parole dell’ex portiere della nazionale.