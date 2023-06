Europei Under 21: secondo successo per la Francia, battuta di misura la Norvegia

La Francia vince di misura contro la Norvegia, e si prende la vetta del Gruppo D degli Europei Under 21. Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni. Tanti falli e poche azioni concrete: al 22esimo è Caqueret a mettere in mezzo un cross, ma il tiro si rivela impreciso ed esce dal campo. Qualche minuto dopo sono i norvegesi a sfiorare la rete invece con Nusa che, tutto solo, arriva in area e tenta la conclusione, senza successo. Gli equilibri cambiano nella seconda frazione quando al 56esimo, la Francia parte in contropiede e conclude a rete con Olise sul primo palo. La Norvegia prova a reagire, all’ultimo istante spreca un’occasione incredibile con il tiro di Ceide. Chance ma senza successo, reti inviolate e seconda sconfitta, è sua l’ultima posizione in classifica a quota zero.