Europei Under 21: l’Inghilterra vince ancora, 2-0 contro l’Israele

Ancora una vittoria per l’Inghilterra che si impone per 2-0 sull’Israele, nella seconda giornata dei gironi degli Europei Under 21. Buon ritmo nella prima frazione di gioco, ma sono gli inglesi a firmare il vantaggio. Dopo un primo gol annullato alla formazione di Carsley per fuorigioco al terzo minuto, è Gordon a sbloccare il risultato al 15esimo. Bell’azione che ha portato Gibbs-White al cross in area, è lì che l’attaccante numero 11 interviene perfettamente di testa, spiazzando Peretz. Si presenta sul finale di prima frazione l’occasione per gli Israeliani con la punizione dal limite battuta da Azulay, su cui ha chiuso bene Trafford. La ripresa riparte in maniera spezzetta da numerosi falli, prova a spingere l’Israele, sfiorando la rete più volte. Gol trovato invece dagli inglesi che hanno firmato il raddoppio al 68’. A firmare il tabellino dei marcatori questa volta è Rowe calciando dalla distanza e sul primo palo. Gli inglesi si prendono così la vetta del Girone C con bottino pieno, resta ad un punto e ultima in classifica l’Israele.