Europei Under 21: la spunta l’Ucraina sul finale, vittoria di misura sulla Romania

L’Ucraina la spunta sul finale, termina 1-0 contro la Romania, il match valevole per la seconda giornata degli Europei Under 21. Primo tempo a ritmi alti e con diverse occasioni da rete per entrambe le formazioni. Bene la Romania nella prima parte con la chance sprecata da Monteanu al quinto minuto di gioco e con la conclusione di Petrila deviata di pochissimo in angolo. Poi, la risposta dell’Ucraina: un bel contropiede al 24esimo porta la formazione alla conclusione verso la porta con il tiro di Kashchuk, bloccata però da Tarnovanu. Sul finale un’altra grande occasione con il tiro sempre di Kashchuk, che sbaglia di un soffio sul secondo palo. Nella ripresa i ritmi si mantengono alti ma il risultato non cambia, si resta a reti inviolate nonostante le conclusioni verso la porta. Sul finale è l’Ucraina a conquistare la vittoria: Bragaru arriva bene sulla linea della porta, calcia, e una deviazione di Dican consente il vantaggio. Si conferma in vetta al girone l’Ucraina con bottino pieno, la Romania invece chiude la seconda giornata a quota zero.