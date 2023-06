Europei Under 21: la Georgia conquista i quarti di finale, eliminata l’Olanda

La Georgia conquista i quarti di finale, Olanda eliminata: termina 1-1 la terza giornata degli Europei Under 21. Grandissimo primo tempo tra le due formazioni. Nettamente migliori però gli olandesi hanno dominato nettamente il gioco con occasioni, possesso palla e qualità. Dopo le innumerevoli occasioni sprecate dalla formazione di van de Looi, sono gli avversari ad approfittarne alla fine della prima frazione sbloccando il risultato con un’azione incredibile. Partenza dalla metà campo da parte di Davitashvili che, palla al piede, supera tutta la difesa avversaria, si accentra in area e calcia sul primo palo spiazzando anche il portiere avversario. Incredibile davvero quanto realizzato, con un contropiede inarrestabile. Basta poco però agli olandesi per rimettere il match in equilibrio, è ormai pieno recupero quando Taylor firma il gol con un rasoterra a tagliare tutta l’area. Seconda frazione caratterizzata da ritmi nettamente più bassi e molte meno occasioni da rete, nessuna eclatante. Conquista così il passaggio ai quarti di finale della competizione la Georgia insieme al Portogallo, eliminata l’Olanda insieme al Belgio.