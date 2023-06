Europei Under 21, Esposito: “Abbiamo grande rispetto della Francia”

“Abbiamo grande rispetto della Francia che è una nazionale ed hanno giocatori che militano in grandi squadre, così come ce l’abbiamo noi ma siamo l’Italia e non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo invece avere rispetto. Dobbiamo guardare a noi stessi, provare la partita, perché abbiamo i giocatori per farlo e a fine partita vedere come sarà andata”. Queste le parole del centrocampista dell’under 21 azzurra Salvatore Esposito in vista dell’esordio, in programma giovedì, contro la Francia, nell’Europeo di categoria. Sul futuro: “L’obiettivo di tutti i ragazzi giocare nella massima serie però io sto bene a Spezia, devo tanto al club perché mi ha dato la possibilità di assaggiare la serie A ed in questo momento penso solo all’Europeo Under 21 perché ci giochiamo veramente tanto”. La retrocessione con lo Spezia brucia ancora, ma il primo campionato di serie A “mi ha dato veramente tanto – ha proseguito Esposito-, era un sogno che avevo da bambino, naturalmente non si è concluso come speravo ma è stata sicuramente un’emozione e ha arricchito il mio bagaglio. Fra serie A e serie B cambia veramente tanto, mi sento sicuramente migliorato perché i ritmi di gioco e le giocate sono completamente diverse, ed anche gli interpreti, quindi se vuoi stare a quel livello sicuramente devi migliorare”.