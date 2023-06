European Golden Boy 2023: 4 italiani nella lista dei 100 migliori Under 21 d’Europa

In vista dell’elezione dell’European Golden Boy 2023, si è tenuta a Milano la presentazione del Golden Boy Index ed è stata svelata la lista dei 100 migliori Under 21 che militano in Europa. A decretare il miglior giovane del continente sarà una giuria internazionale composta da 50 giornalisti, in collaborazione con Football BenchMark – data & analytics partner del premio – che prende in considerazione elementi quali le prestazioni, il minutaggio, il valore della squadra, le performance in Nazionale e in competizioni europee di ogni singolo giocatore.

Solamente quattro i giocatori italiani presenti in questa lista, che vanta 4 portieri, 32 difensori, 43 centrocampisti e 21 attaccanti. Si tratta di Giorgio Scalvini (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Tommaso Baldanzi (Empoli) e Willy Gnonto (Leeds). La nazione che ne ha di più è la Francia con 14, mentre il club che ne ha di più è il Salisburgo con 5; infine il campionato che ne ha di più è la Premier League con 13. Ricordiamo che oltre all’European Golden Boy, verrà premiato anche il Best Italian Golden Boy.