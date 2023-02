Europei Under 21 2025, Italia in prima fascia: domani il sorteggio

Si deve ancora giocare Euro 2023 in Romania e Georgia, ma l’Italia Under 21 è già pronta a conoscere le rivali per la qualificazione alla prossima edizione, gli Europei Under 21 2025 in Slovacchia. 52 le squadre che parteciperanno alla fase di qualificazione tra marzo 2023 e novembre 2024 per andare a caccia dei quindici posti in palio (slovacchi già qualificati di diritto come paese ospitante). Gli azzurrini sono inseriti in prima fascia, si qualifica direttamente la prima classificata, le seconde fanno gli spareggi. Di seguito le fasce.

Fascia 1: Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Paesi Bassi, Inghilterra, Danimarca, Italia, Romania Fascia 2: Croazia, Svizzera, Belgio, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina, Svezia, Austria, Repubblica d’Irlanda Fascia 3: Norvegia, Grecia, Islanda, Slovenia, Israele, Finlandia, Georgia, Serbia, Scozia Fascia 4: Bosnia, Bulgaria, Ungheria, Turchia, Macedonia del Nord, Galles, Bielorussia, Irlanda del Nord, Albania Fascia 5: Kosovo, Montenegro, Moldavia, Lituania, Isole Faroe, Cipro, Kazakistan, Azerbaigian, Lettonia Fascia 6: Malta, Armenia, Lussemburgo, Andorra, Estonia, Gibilterra, San Marino.