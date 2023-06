Europei Under 21 2023, Tonali: “Siamo un gruppo forte, ora dobbiamo dare il meglio”

L’Italia Under 21 si prepara al debutto nell’Europeo di categoria contro la Francia e tra i protagonisti ci sarà anche Sandro Tonali. Ormai già presenza fissa nella Nazionale di Roberto Mancini, il calciatore del Milan ha accettato di buon grado di partecipare ad una competizione in cui gli Azzurrini puntano ad arrivare in fondo: “Abbiamo fatto la scelta migliore per tutti, anche perché dopo le 50 partite che ho giocato quest’anno sarebbe stato eccessivo giocare anche la Nations League”.

Il centrocampista del Milan si appresta a vivere il terzo Europeo Under 21 della sua giovane carriera, anche se nelle prime due occasioni non andò a finire bene: “Non c’è voglia di rivincita, ma sappiamo che siamo un gruppo forte, abbiamo lavorato tanto in questi giorni e vogliamo fare bene. Ora bisogna solo scendere in campo e dare il meglio”. Domani sera ritroverà Pierre Kalulu, per una sfida nella sfida a tinte rossonere: “C’eravamo stuzzicati nelle ultime settimane nel club, ci sentiamo spesso perché siamo amici. Sarà la prima volta da avversari, spero di lasciargli un brutto ricordo”.