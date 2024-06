Europei Under 17 2024: l’Italia raggiunge il Portogallo in finale, Coletta stende la Danimarca

L’Italia torna in finale agli Europei Under 17. Grandissima prestazione dei ragazzi di Massimiliano Favo, che dominano la semifinale con la Danimarca, ma vincono di misura per 1-0. Decisivo il gol di Coletta nel primo tempo. Prova superlativa di Camarda, che ha dimostrato di valere diverse categorie di più degli altri 21 presenti in campo. Tante sponde e tanto lavoro di squadra, oltre a diverse grandi occasioni per mettere la propria firma sulla partita. Nel finale la Danimarca si rende pericolosa, ma l’Italia è brava e fortunata a salvarsi e a centrare una incredibile finale. Nell’altra semifinale incredibile rimonta del Portogallo, che recupera due gol di svantaggio alla Serbia ed è la prima finalista degli Europei Under 17 2024. Dominio serbo nel primo tempo con la squadra di Mutavdzic che va avanti con Cvetkovic al 22′ e raddoppia al 37′ grazie all’autogol di Felicissimo. Nel secondo tempo continua la pressione della Serbia, che però subisce il gol del 2-1 al 60′ da Gabriel Silva. Il Portogallo prende fiducia e trova il pareggio all’89’ con Rodrigo Mora. A un minuto dalla fine il subentrato Trovisco segna il match winner al 95′ e regala la finale ai lusitani. “Abbiamo fatto una grande partita dominando il gioco e, forse, avremmo potuto realizzare qualche rete in più. Sono contentissimo perché i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro e si sono meritati di andarsi a giocare questa finale con il Portogallo: mi auguro che ci sia una bella cornice di pubblico”, le parole del ct Favo.

Italia che torna in finale dopo tre edizioni, nel 2019 (2020 e 2021 non furono disputati i Campionati Europei). Nel 2019, come anche nel 2018, ad avere la meglio sugli azzurri fu l’Olanda. E’ la quarta finale (2013, 2018 e 2019) per l’Italia, che non ha ancora mai vinto questa manifestazione iridata (sconfitte con Russia e due volte Olanda). Portogallo che invece andrà a caccia del secondo trionfo (2016). Mercoledì 5 giugno la finalissima alle ore 19.30 alla Limassol Arena.

