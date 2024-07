Europei U19 2024: esordio vincente per l’Italia, Norvegia ko 2-1

Buona la prima per l’Italia agli Europei Under 19 2024 in Irlanda del Nord. Gli azzurrini di Bernardo Corradi battono in rimonta un’ottima Norvegia 2-1. Dopo il vantaggio iniziale di Braut, arrivato al 35′ dopo un errore in disimpegno di Chiarodia, l’Italia trova il fondamentale pareggio in chiusura di prima frazione con Di Maggio, il migliore dei suoi. In apertura di secondo tempo prima Di Maggio e poi Pafundi colpiscono due traverse in pochi minuti, prima del match winner di Veroli al 52′ che regala la vittoria a mister Corradi. Italia che sale al primo posto nel Girone A con 3 punti, in attesa della sfida tra i padroni di casa dell’Irlanda del Nord e l’Ucraina (ore 20.00). Nella prossima giornata l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord il 18 alle 20.00.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA

4-3-1-2 per l’Italia con Marin in porta e Magni, Mane, Chiarodia e Bartesaghi in difesa. Lipani play e Ciammaglichella e Di Maggio ai suoi lati. Zeroli sulla trequarti alle spalle di Ebone e Pafundi. 4-1-4-1 per la Norvegia con Rosten, Haram, Holten e Andresen a difendere i pali di Borsheim. Helland in mediana con Pedersen, Granaas, Hernes e Bang-Kittilsen dietro l’unica punta Braut.

Primo tempo con poche occasioni e una Norvegia molto ordinata e con linee cortissime. Il primo squillo dell’Italia arriva al 10′ con un destro centrale di Di Maggio. Un tentativo di Pafundi su punizione dai 25 metri e si arriva alla mezz’ora senza grandi occasioni da entrambe le parti. Alla prima chance è la Norvegia a passare in vantaggio. Al 35′ Chiarodia sbaglia in disimpegno e serve Pedersen. L’esterno scandinavo serve Braut in area di rigore e il centravanti è bravo a girarsi e a battere di sinistro Marin per l’1-0 Norvegia. Italia che reagisce e riesce a trovare il pareggio nel finale di frazione. Al 45′ Pafundi serve di tacco Di Maggio, che dal limite dell’area batte Borsheim con un gran destro a giro sul secondo palo.

Secondo tempo con l’Italia che parte subito forte e va vicina al vantaggio colpendo ben due traverse, la prima con Di Maggio e la seconda con Pafundi con due conclusioni dal limite dell’area imprendibili per Borsheim. Il gol del 2-1 arriva al 52′ con Veroli che colpisce di testa su calcio d’angolo di Pafundi e porta in vantaggio gli azzurrini. Ritmi che si abbassano immediatamente con la stanchezza e la tensione che iniziano a farsi sentire. La Norvegia crea qualche occasione nel finale, ma non riesce a trovare il gol del 2-2.