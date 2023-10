Euro 2032, il Sindaco di Napoli Manfredi: “Pronti alla sfida, ma serve il supporto dello Stato”

“Abbiamo lavorato molto per fare in modo che il Maradona fosse all’interno dei dieci stadi utilizzabili per gli Europei. Sappiamo che lo stadio richiede dei lavori importanti per soddisfare i requisiti Uefa, è una grande sfida per la città. Ce la metteremo tutta perché Napoli deve avere uno stadio all’altezza di tutte le città italiane, ma abbiamo bisogno del supporto dello Stato e del Napoli calcio”. Sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ai microfoni di Radio Kiss Kiss a proposito della candidatura di Napoli come città ospitante degli Europei 2032. La lista degli stadi proposti (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Bari, Verona e Cagliari) dovrà restringersi a cinque per via della candidatura congiunta con la Turchia che indicherà, entro l’ottobre del 2026, altri cinque impianti per la manifestazione continentale.