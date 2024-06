Euro 2024, Yakin: “Abbiamo lottato duro per essere qui, siamo preparati”

Murat Yakin, Ct della Svizzera, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Svizzera-Italia, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024: “Abbiamo avuto il tempo di allenarci ai rigori. Tutti hanno avuto la possibilità di tirare in allenamento e noi abbiamo preso qualche appunto. Ma, ovviamente, non è la stessa cosa sotto pressione e in una situazione di stress. Noi Abbiamo l’esperienza del torneo precedente, ma speriamo che la partita si decida in anticipo con la nostra vittoria”.

“Abbiamo lottato molto duramente per arrivare fin qui, e queste sono partite speciali. Anno dopo anno con la nazionale svizzera ci sono delle partite molto interessanti. Siamo molto contenti di giocare contro l’Italia, e penso che sarà una partita molto aperta. Non voglio essere tratto su chi sia il favorito. Conosciamo la loro qualità, le loro tattiche e il loro temperamento, quindi sarà sicuramente speciale e speriamo che possa andare come i nostri recenti incontri precedenti”, prosegue Yakin.

Infine elogia l’Italia e il suo modo di fare calcio: “L’Italia è la patria del calcio tattico e mi piace molto il modo in cui fanno le cose. Difendono come squadra e come unità. Siamo preparati a tutto, ma alla fine dobbiamo concentrarci sul mio sistema, che controlleremo l’avversario e speriamo di sorprenderlo”.