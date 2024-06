Euro 2024, Sagnol: “Il pareggio della Spagna era fuorigioco, non capisco il Var”

Willy Sagnol, allenatore della Georgia, commenta a caldo l’eliminazione dagli Europei, felice di quanto fatto dalla sua squadra, ma non altrettanto per la prestazione dell’arbitro: “C’era fuorigioco. Sì, è chiaro. Il Var è un ottimo strumento, ma se non sai come usarlo… Non capisco il motivo per cui nel gol del pareggio non sia stato fischiato il fuorigioco, quando in questo Euro 2024 era già successo. Il Var ha già annullato un gol per qualcosa di simile”, lamenta il tecnico.

“Non mi piace quello che è successo. Il Var non è usato bene e lo paghiamo tutti. I giocatori non sanno cosa fare perché in ogni partita vengono chiamate cose diverse. Non è nemmeno il momento di parlare del mio futuro. Adesso arriva il momento di pensare a quello che abbiamo fatto e analizzare tutto. Siamo molto contenti di quello che ha fatto la squadra e molto orgogliosi dei giocatori. È la fine del viaggio, ma spero che il prossimo che faremo sia molto emozionante. Tra pochi giorni realizzeremo quello che abbiamo fatto”, prosegue Sagnol.