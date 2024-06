Euro 2024, l’Inghilterra passa ai quarti: battuta ai supplementari la Slovacchia

Servono i supplementari all’Inghilterra per battere la Slovacchia e passare ai quarti di finale di Euro 2024: la nazionale di Southgate si salva grazie a i gol di Bellingham, nel recupero del secondo tempo, e di Kane, all’inizio del primo tempo supplementare. Tanti meriti alla Slovacchia di Calzona che non è mai uscita dalla partita e aveva trovato il vantaggio meritatamente con Schranz al 25′. I Tre Leoni affronteranno la Svizzera il 6 luglio alle 18:oo.

Primo tempo che parte con il possesso slovacco e un’Inghilterra distratta sin da i primi minuti. Al 3′, Guehi è costretto a fermare in maniera irregolare Strelec e viene ammonito: il difensore centrale era oltretutto diffidato e questo crea non pochi problemi al Ct Southgate. Dopo un doppio tentativo slovacco, al 5° minuto, Hancko libera il sinistro da posizione defilata e per poco non trova il vantaggio. Saka prova a fare tutto da sé ma poi sbaglia sullo scarico e costringe Mainoo al giallo per intervento in ritardo su Kucka, nel tentativo di arrivare sul pallone. Al 12′, sempre in contropiede, Haraslin si trova a tu per tu con Pickford e calcia, ma Guehi si immola ed evita il peggio. La serie di gialli non si interrompe, Kucka ferma Bellingham con una trattenuta e successivamente lo stesso Bellingham stende Haraslin rischiando qualcosa in più dell’ammonizione. Poi accade l’impensabile: l’Inghilterra è schierata malissimo e Strelec fa una sponda per Schranz, che si invola verso la porta. L’esterno slovacco non se lo fa dire due volte e sigla il vantaggio della Slovacchia con la sua terza marcatura del torneo. L’Inghilterra è tramortita ma si riversa comunque in avanti nel tentativo di trovare il pareggio. La Slovacchia però è una muraglia e le occasioni sono poche: solo nel recupero, su una punizione causata da Duda, la Slovacchia rischia qualcosa, salvata dall’estremo difensore Dubravka. Nel finale ammonito inoltre Skriniar per un’entrata in ritardo su Bellingham.

Secondo tempo di fatica per la Slovacchia, l’Inghilterra pressa sin dall’inizio e trova il pareggio con Foden al 50′, annullato però per fuorigioco dell’attaccante del City. Subito dopo la squadra di Calzona reagisce con Strelec, che sfrutta un’imprecisione di Walker e per poco non trova il gol dell’anno da centrocampo con Pickford fuori dai pali. La Slovacchia ne cambia due: fuori Haraslin e Strelec, dentro Bozenik e Suslov; mentre Trippier lascia il campo per infortunio lasciando il posto a Palmer. All’80’ Rice trova il palo e la Slovacchia ha un enorme brivido sulla schiena. Da una parte e dall’altra cambi della disperazione e poi l’episodio che sblocca la partita. E chi se non Jude Bellingham, che da candidato pallone d’oro, si carica la sua nazione sulle spalle e con una splendida rovesciata pareggia all’ultimo secondo, mandando ai supplementari il match.

Il primo tempo supplementare parte in salita per la squadra slovacca, l’Inghilterra forza subito la giocata e trova una punizione vicino alla bandierina. Dopo una serie di rimpalli, Toney fa una sponda per il centro area: Kane si precipita sul pallone e insacca alle spalle di Dubravka ribaltando lo 0-1 di inizio partita. Dopodiché ritmi molto bassi ma nonostante ciò la Slovacchia non si arrende e cerca di avvicinarsi alla porta difesa da Pickford.

Nel secondo tempo supplementare la Slovacchia tenta l’assedio per portare almeno ai rigori la gara: prima la punizione di Tupta, poi i tentativi di testa di Hancko che non vanno a segno. L’Inghilterra ha smesso di giocare e pasticcia un po’ su qualche pallone in area, ma si salva sempre. L’ennesimo tentativo di testa di Hancko prova a riequilibrare il match ma Pickford fa sua la sfera e l’arbitro fischia la fine.