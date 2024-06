Euro 2024, Inghilterra e Slovenia a reti bianche: Tre Leoni soporiferi e prima qualificazione slovena

Finisce a reti bianche Inghilterra-Slovenia, terzo e ultimo match del Girone C di Euro 2024. L’Inghilterra passa come prima nonostante l’orribile fase a gironi disputata. Gioia invece nelle file della Slovenia: prima qualificazione alle fasi a eliminazione diretta, seppur passando come terza in virtù della totale parità con la Danimarca. Debutti ad Euro 2024 per Palmer, Gordon e Ilicic. Janza (Slovenia), salterà l’ottavo di finale per squalifica.

IL RACCONTO DEL MATCH

Il primo tempo di Inghilterra-Slovenia parte in maniera lenta e noiosa, pochissimo movimento da entrambe le formazioni in campo e nessun tentativo di scalfire le difese avversarie. Solo al 16′ inizia a sbloccarsi: Janza lancia Sporar ma l’attaccante sloveno da due passi non riesce a colpire il pallone. Subito dopo viene ammonito Trippier e l’Inghilterra reagisce, segnando una rete con Saka con la prima vera azione del match. Rete che viene però annullata a causa del fuorigioco di Foden sul passaggio decisivo per l’esterno dell’Arsenal. Dopodiché viene ammonito Janza, il quale era diffidato e salterebbe l’eventuale ottavo di finale della Slovenia. L’Inghilterra gestisce il pallone per tutto il resto del primo tempo, trovano il primo tiro in porta solo al 31′ con Kane. Solo Foden su un calcio di punizione riesce a fare meglio, impegnando Oblak, che puntualmente però blocca la sfera. La frazione di gioco si chiude a reti bianche e senza recupero, tra i fischi dei tifosi inglesi.

La seconda frazione parte vivace ma si spegne a poco a poco, arrivano ai livelli, se non peggio della prima. Mainoo subentra a Gallagher e l’equilibrio dell’Inghilterra si sposta in avanti, pur senza ferire gli sloveni. Al 57′, Bijol svetta di testa su un corner e toglie il pallone dalla testa di Kane, che sarebbe andato a botta sicura. Qualche minuto dopo Saka tenta l’acrobazia ma entra nel volto Sporar. La Slovenia sulla ripartenza rischia di fare male, così Guehi spende il giallo che permette anche il cambio preparato da Southgate: debutta infatti ad Euro 2024 il tanto atteso attaccante del Chelsea, Cole Palmer. Lo stesso Palmer fa ammonire Bijol con la sua tecnica e poco dopo serve Rice per l’occasione più importante del match: tentativo al volo di destro per il mediano dell’Arsenal che si spegne di poco a lato. Foden viene ammonito per proteste e poco dopo altri due debutti: Gordon per gli inglesi e Josip Ilicic per la Slovenia, accolto da un’ovazione dell’intero stadio di Colonia. La partita poi si spegne definitivamente e termina sullo 0-0.