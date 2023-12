Euro 2024: il pallone determinerà fuorigioco e falli di mano grazie a un microchip

Grossa novità prevista per Euro 2024. Il pallone della manifestazione sarà infatti dotato di un microchip interno, che aiuterà in presa diretta a determinare se c’è stato un tocco di mano da parte dei giocatori. Inoltre sarà fondamentale anche nelle decisioni sul fuorigioco. Il pallone, chiamato Fussballliebe che in tedesco significa “amore per il calcio”, incorpora per la prima volta la tecnologia Connected Ball di Adidas, che offre una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento del pallone e contribuisce al processo decisionale del Var.

Il microchip funzionerà insieme alla tecnologia di tracciamento degli arti che consente la creazione in tempo reale di rappresentazioni visive 3D dei giocatori. Questi dispositivi consentono al Var di creare un’immagine computerizzata che mostra esattamente il punto in cui la palla ha colpito il corpo. Dunque l’unica cosa che resterà di competenza dell’arbitro sarà decidere se il tocco sia intenzionale o meno. Per quanto riguarda il fuorigioco invece, l’innovazione consentirà di analizzare in modo più preciso il momento esatto in cui si effettua il passaggio, e si dovrebbe ridurre anche il tempo impiegato per risolvere episodi come i falli di mano e i rigori.