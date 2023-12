MOVIOLA – Torino-Atalanta, Scalvini trattiene Buongiorno: è rigore. Sanabria fa 2-0

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Torino-Atalanta, posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa, sugli sviluppi di un calcio piazzato, recriminano per un possibile calcio di rigore per via di una trattenuta di Scalvini su Buongiorno. Per l’arbitro Piccinini non c’è niente, ma Irrati lo richiama al monitor e gli fa rivedere l’azione: Scalvini si appende con due mani sul difensore della Nazionale. Fallo evidente. Piccinini cambia idea e assegna giustamente il penalty. Dagli undici metri Sanabria spiazza Musso e fa 2-0.