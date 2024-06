Euro 2024, Hjulmand risponde a Kane: 1-1 tra Danimarca e Inghilterra

L’Inghilterra si accontenta dell’1-1 contro la Danimarca nella seconda giornata del girone C di Euro 2024 e rimanda all’ultimo turno della fase a gruppi l’appuntamento con la qualificazione agli ottavi di finale. Alla rete iniziale di Harry Kane (il terzo giocatore a segnare in quattro differenti grandi tornei per l’Inghilterra) ha risposto l’ex Lecce Morten Hjulmand, che porta la sua nazionale a quota 2 punti, al pari della Slovenia, a -2 dalla selezione di Southgate, che si conferma capolista.

La partita è equilibrata. La Danimarca calcia di più in porta (16 tiri a 11), mentre l’Inghilterra tiene più palla (54% del possesso). La prima azione del match è dei danesi. Hojlund riceve un lancio lungo dopo venti secondi e addomestica il pallone resistendo alla marcatura di Stones, poi è bravo a scaricare per Hojbjerg che arriva al tiro senza dare forza alla sfera e senza quindi impensierire Pickford. L’Inghilterra si affaccia per la prima volta dalle parti di Schmeichel al 13′ con Foden che si infila in area e lascia partire un sinistro senza fortuna da quella che è la sua zolla preferita. Per la rete del vantaggio inglese bisogna aspettare il 18′ e una dormita di Kristiansen, che non vede l’arrivo di Walker e si fa scippare palla dall’esterno: il laterale inglese penetra in area e crossa basso al centro, dove Kane è bravo a girarsi e a depositare in rete col mancino.

La Danimarca però è in partita e pareggia al 34′ con una magia dell’ex Lecce Hjulmand: dai trenta metri il centrocampista lascia partire un destro che con l’aiuto del palo si infila in rete alle spalle di Pickford. Nella ripresa l’Inghilterra approccia bene. Al 53′ Saka spaventa Schmeichel con un anticipo di testa sull’uscita del portiere. Due minuti dopo è Foden a sfiorare il 2-1 con un mancino che si stampa sul palo. E al 72′ è fondamentale l’uscita del solito Schmeichel per negare al neo entrato Watkins la rete del vantaggio. I ritmi si abbassano nel finale. L’Inghilterra ci prova, ma senza convinzione. E la Danimarca si difende con ordine. Tutto rimandato all’ultimo turno: Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia le due partite.