Euro 2024, Freuler: “Italia favorita, ben venga se si crede tale. Dispiaciuto per l’assenza di Calafiori”

“L’Italia è una squadra che non muore mai. Ci aspetta una partita bella e speciale, ma soprattutto difficile“. Queste le parole di Remo Freuler, centrocampista della Svizzera, in vista dell’ottavo di finale di Euro 2024 contro l’Italia. Il centrocampista del Bologna ha poi proseguito: “Ovviamente per me non sarà una partita come le altre. Ho costruito la mia carriera in Italia, un paese fantastico dove vivere con la mia famiglia. La mettere in top 3 tra le gare disputate in Nazionale“.

“Mi spiace davvero che non ci sia Riccardo Calafiori: avrei tanto voluto affrontarlo a Berlino – ha proseguito Freuler, commentando l’assenza per squalifica del suo compagno di squadra a Bologna – Sabato però non ci sarà spazio per i sentimenti, essendo un match da dentro o fuori. I favoriti sono chiaramente gli azzurri. E ben venga se si credono tali. Direi che abbiamo imparato dal 3-0 subito all’Olimpico a Euro 2020 visto che poi ci siamo qualificati per i Mondiali mentre loro sono rimasti a casa“.