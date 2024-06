Euro 2024, Darmian: “Trasformiamo la delusione in rabbia agonistica”

Matteo Darmian, esterno destro dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa a Casa Azzurri a due giorni dal match contro la Croazia: “Serve un po’ di equilibrio, come non bisogna esaltarsi dopo una vittoria, dopo la sconfitta non può essere tutto da buttare. Bisogna imparare dagli errori e migliorare giorno dopo giorno in ogni allenamento, bisogna trasformare in energia e rabbia positiva la delusione che c’è stata contro la Spagna”.

“Dopo la sfida contro la Spagna, il mister ci ha detto quello che pensava, è stata una sconfitta arrivata dopo una gara non giocata come volevamo, ma dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e dimostrare il nostro valore in campo contro la Croazia”, conclude il difensore della Nazionale.