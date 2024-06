Euro 2024, combinazioni girone D con Francia-Olanda-Austria-Polonia: tutti i calcoli

Le combinazioni del girone D a novanta minuti dal termine. Anche questo girone di Euro 2024 si appresta agli ultimi novanta minuti con ancora diversi verdetti da regalare. Il primo c’è già: la Polonia è aritmeticamente eliminata visto che, anche dovesse battere la Francia, avrebbe gli scontri diretti a sfavore con l’Austria e quindi non può più arrivare neanche terza. Andiamo a fare un punto della situazione.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE D

Olanda 4 (2:1) Francia 4 (1:0) Austria 3 (3:2) Polonia 0 (2:5)

IL PROSSIMO TURNO

Martedì 25 giugno, ore 18

Olanda-Austria (Berlino)

Francia-Polonia (Dortmund)

LE COMBINAZIONI

Come abbiamo detto in precedenza la Polonia è aritmeticamente eliminata. Quindi Olanda, Francia e Austria sono certe di finire tra le prime tre con le prime due che hanno davvero la qualificazione ad un passo poiché, anche in caso di sconfitta, quattro punti dovrebbero bastare per qualificarsi come una delle migliori terze. La Francia per chiudere al primo posto deve battere la Polonia e sperare che l’Olanda non batta l’Austria oppure, in caso di vittoria degli Oranges, Mbappè e compagni dovrebbero segnare un gol in più (tipo 2-0 vs 1-0 dell’Olanda).

Dumfries e compagni hanno due risultati su tre per chiudere quantomeno al secondo posto mentre l’Austria, per non rischiare di finire impantanata nella ghigliottina delle migliori terze, dovrebbero vincere e chiudere a sei punti. Oppure chiudere terzi ma pareggiando e salendo a quattro punti, punto in più che dovrebbe dare la qualificazione vista anche la differenza reti positiva. In caso di sconfitta invece ci sarebbe da aspettare tutti gli altri gironi: infatti chiudere a tre punti con differenza reti pari, o negativa, non dà al momento nessuna certezza.