Erling Haaland: “Pallone d’oro? Penso di avere una possibilità quest’anno”

Lo storico Triplete vinto con il Manchester City, i 56 gol in un’annata e l’esperienza con Pep Guardiola. L’attaccante dei Citizens, Erling Haaland in un’intervista a France Football ha ammesso che alla fine della scorsa stagione è tornato a commuoversi “per la prima volta dopo tanto tempo”. E sul futuro, su come si vede tra dieci anni: “È una bella domanda. Ovviamente mi piacerebbe aver vinto tanti trofei con i miei compagni. Ma vorrei anche che la gente mi ricordasse come una persona diversa in campo, per come giocavo. In ogni caso è quello che cerco di fare ogni settimana, mostrare cose speciali, per così dire. Sì, essere riconosciuto come qualcuno di diverso mi farebbe bene”. Sul presente l’obiettivo è il Pallone d’oro: “Credo davvero in me stesso. So che posso ancora progredire molto, sono ancora giovane. Ma sì, penso di avere una possibilità quest’anno”. L’attaccante norvegese è il principale avversario di Leo Messi, super favorito per via del successo al Mondiale in Qatar. Il verdetto sarà annunciato il prossimo 30 ottobre.