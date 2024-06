Danimarca-Serbia, Stojkovic: “Delusi di non essere agli ottavi, ma orgoglioso dei ragazzi”

Dragan Stojković, ct della Serbia, ha commentato il pareggio contro la Danimarca che è costato ai suoi l’eliminazione da Euro 2024: “Siamo delusi di non essere riusciti a fare il passo che ci mancava. La partita era equilibrata, cercavamo un’occasione ma purtroppo non ci siamo riusciti. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo fatto bene in un girone molto equilibrato“. Sui tifosi serbi, invece: “Dovrebbero essere orgogliosi di questa squadra. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo e sono grato ai tifosi per averci sostenuto in modo brillante in tutte e tre le partite“.

Tanta delusione anche per Nikola Milenkovic: “Il girone è stato molto equilibrato, come mostrano i risultati. Abbiamo tutti creduto fino agli ultimi secondi che avremmo potuto battere la Danimarca e passare alla fase a eliminazione diretta. Abbiamo giocato davvero una bella partita, ma sfortunatamente non abbiamo vinto. Siamo delusi, volevamo rendere molto felice la nazione serba; impareremo sicuramente dai nostri errori“.