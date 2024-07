Cristiano Ronaldo e il Portogallo salutano Euro 2024: CR7 all’ultimo grande torneo in carriera?

Si è chiuso ai quarti di finale il percorso del Portogallo a Euro 2024: ai rigori, dopo che i tempi regolamentari e anche quelli supplementari si erano chiusi sullo 0-0, è la Francia a vincere. Fatale l’errore di Joao Felix, che ha colpito il palo e ha condannato all’eliminazione Cristiano Ronaldo e compagni. E proprio CR7 è al centro delle analisi, perché questo Europeo potrebbe essere stata la sua ultima grande competizione internazionale in carriera. Già in questa rassegna continentale, infatti, sono emersi i limiti fisici dettati dai 39 anni, nonostante il carisma e la leadership siano rimaste assolutamente intatte, come ha dimostrato il finale contro la Slovenia, in cui si è ripresentato sul dischetto nella lotteria finale, e segnando, dopo aver sbagliato un penalty nei tempi supplementari. Insomma, il futuro di Cristiano Ronaldo con la Nazionale sarà uno dei grandi temi delle prossime ore e delle prossime settimane, se non mesi: d’altronde, i Mondiali in Messico sono lontani “appena” due anni, e la suggestione di chiudere a 41 anni è sicuramente forte.

E parlando di leggende portoghesi, impossibile non citare Pepe, che, lui sì già a 41 anni, ha disputato un Europeo di altissimo livello, confermando ancora una volta il grandissimo atleta che è stato e ancora è. Il difensore del Porto, che non ha ancora sciolto le riserve sul ritiro, ha lasciato il campo in lacrime: un segnale di addio alla Nazionale o addirittura al calcio giocato, o l’ex Real Madrid deciderà di proseguire ancora?