Corea del Nord, la partita contro il Giappone si giocherà in campo neutro per “paura di infezioni batteriche”

Non sarà Pyongyang la sede della partita tra Corea del Nord e Giappone, in programma martedì 26 marzo e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Come riporta l’agenzia di stampa giapponese Kyodo, la squadra di casa ha infatti rinunciato ad ospitare l’incontro per “paura di infezioni batteriche” dopo l’allarme streptococco nel Sol Levante. La palla è passata dunque nel campo dell’Afc, che ha reso noto che la partita si disputerà in campo neutro nella capitale della Malesia, Kuala Lumpur.

E’ probabile che alla base della scelta della Corea del Nord ci siano anche i pessimi rapporti con il Giappone, compromessi fin dall’occupazione della penisola coreana da parte del Giappone nella prima metà dello scorso secolo e poi peggiorati con i lanci missilistici di Pyongyang in territorio giapponese. Non a caso, a inizio settimana il Ministero degli Esteri giapponese aveva sconsigliato ai tifosi la trasferta: “Come sapete, lì hanno una visione ostile del Giappone e i viaggi non sono raccomandati al grande pubblico“.