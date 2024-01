Coppa d’Asia 2024: Uzbekistan ai quarti, battuta la Thailandia 2-1

Negli ottavi di finale di Coppa d’Asia 2024 l’Uzbekistan supera 2-1 la Thailandia e stacca il pass per i quarti. I Lupi bianchi comandano la prima frazione e al 37′ sbloccano il risultato con la rete di Turgunboev, al secondo gol in fila dopo quello contro l’Australia nella fase a gironi. La nazionale del sud-est asiatico però non molla e in una delle prime occasioni della ripresa trova la rete del pareggio con Sarachart al 58′. L’Uzbekistan però non ci sta, e solo sette minuti dopo torna in vantaggio grazie al gol del centrocampista classe 2003 del Cska Mosca Fayzullaev. Nel finale l’assalto della Thailandia non porta i frutti sperati e così si chiude 2-1 in favore dell’ex repubblica sovietica, che avanza così ai quarti. Qui incontrerà il Qatar, che ieri ha rimontato 2-1 la Palestina, con il sogno di passare e migliorare il quarto posto dell’edizione del 2011, miglior risultato della sua storia.