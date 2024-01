Coppa d’Africa 2024: successi per Senegal e Camerun, che si qualificano come prima e seconda, Guinea terza

Nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa arrivano i verdetti nel gruppo C. Il Senegal vince 2-0 contro la Guinea e si prende il primo posto nel girone a punteggio pieno. Il successo dei Leoni della Teranga lo firmano Abdoulaye Seck al 61′ e il subentrato Iliman Ndiaye al 90′. La Guinea si fa così soffiare la seconda piazza, ma in virtù dei 4 punti totalizzati verrà comunque ripescata tra le migliori terze.

Il secondo posto invece se lo prende il Camerun al termine di una gara pazza, vinta 3-2 contro il Gambia nel finale. I Leoni indomabili avevano bisogno di una vittoria per proseguire la loro avventura continentale, e si portano in vantaggio al 56′ grazie all’ex Lione Toko Ekambi. Nel finale però succede l’imponderabile: il Gambia prima trova il pareggio al 72′ con Ablie Jallow e poi mette la freccia al minuto 85 con il gol del prodotto dell’Atalanta Ebrima Colley, entrato da pochi secondi. Sembra finita con gli Scorpioni che sognano il passaggio del turno da ripescati, ma solo due minuti dopo arriva l’autorete di James Gomez che pareggia i conti. Nel recupero, al 91′, il difensore del Rennes Christopher Wooh trova infine l’incornata vincente per il gol del definitivo 3-2, che manda in visibilio i tifosi del Camerun.