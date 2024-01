Coppa d’Africa 2024, sorpresa Capo Verde: Ghana battuto 2-1

di Mattia Zucchiatti 74

Giornata di sorprese nel girone B di Coppa d’Africa. Dopo il 2-2 tra Mozambico ed Egitto, è Capo Verde a fare festa con la vittoria per 2-1 sul Ghana nella prima giornata della fase a gruppi. Per il gol che sblocca il risultato bisogna aspettare 17′. Merito di un’azione orchestrata sulla catena di destra, che porta Mendes al tiro: il portiere ghanese Ofori respinge sui piedi di Monteiro che da due passi non sbaglia e firma il vantaggio capoverdiano. Al 35′ c’è il pareggio del Ghana, ma la gioia dura poco. Su cross dalla destra, un’uscita sbagliata del portiere Vozinha favorisce Djiku, che di testa trova il palo. Dieci secondi dopo Ashimeru calcia dalla distanza e realizza l’1-1: il var però segnala un fuorigioco. Tutto da rifare. Ma al 56′ arriva un’altra rete e stavolta è regolare. L’assist da calcio d’angolo è di Ayew, il colpo di testa vincente invece è di Djiku. Il Ghana prova a controllare la gara, ma nel recupero subisce la doccia fredda. Un pasticcio di Salisu e Ofori favorisce Benchimol che anticipa il portiere e subisce fallo. Sarebbe rigore, ma non serve perché Rodrigues può appoggiare comodamente in porta. Tre punti storici per Capo Verde. E una punizione pesantissima per un Ghana che ora rischia la seconda eliminazione consecutiva ai gironi.