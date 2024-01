Coppa d’Africa 2024, Marocco fermato sull’1-1: il Congo trova il secondo pareggio

Il Marocco non va oltre l’1-1 contro il Congo nella seconda giornata del girone F di Coppa d’Africa. Niente punteggio pieno e niente seconda porta inviolata consecutiva per Ziyech e compagni. Di fronte c’è un Congo ben messo in campo e determinato ad ottenere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta per la prima volta dal 2015. La partita però si mette subito in discesa per il Marocco che al 6′ sblocca il risultato su calcio piazzato. Ziyech batte un angolo dalla sinistra, ma è uno schema per la conclusione col destro di Hakimi che calcia al volo e buca il portiere Mpasi. La reazione del Congo arriva puntuale nel primo tempo. E al 41′ Bakambu ha un calcio di rigore per pareggiare, ma dagli undici calcia sul palo esterno. Al 76′ il pareggio arriva. Elia si inserisce sulla destra e controlla in area. Poi alza la testa e scarica per Silas che a rimorchio calcia col destro e batte l’incolpevole Bono. Questa la situazione del girone: Marocco a 4 punti, Congo a 2. Zambia (1) e Tanzania (0) in campo alle 18:00.