Premier League 2023/2024, il West Ham raggiunto al 102′: lo Sheffield inchioda Moyes sul 2-2

Il West Ham viene raggiunto sul 2-2 dallo Sheffield Utd e rimane a 35 punti in classifica, a -5 dal Tottenham quinto. Beffa grande per gli uomini di Moyes che a Bramall Lane subiscono il rigore del pareggio dopo 13 minuti di recupero. Festa grande invece per i padroni di casa che trovano il punto della quota 10 in classifica.

Al 28′ è il West Ham a sbloccare il risultato dopo una prolungata azione manovrata. Ings si abbassa e allarga per Bowen che pesca in area lo stesso centravanti numero 18: Ings si libera di una marcatura e calcia, la palla finisce sul secondo palo dove Cornet deposita in rete al volo. Per il pareggio dello Sheffield bisogna aspettare il 44′. Un colpo di testa di McAtee si trasforma in un assist a campanile per la deviazione in tuffo di Osula, ma Areola respinge e salva la porta. Sul secondo tentativo di Brereton Diaz però l’ex Psg non può far nulla per evitare la rete dell’1-1. Al 78′ il West Ham torna in vantaggio. Danny Ings sfonda in area e cade non appena sente il contatto di Hamer. Il rigore è netto e dagli undici metri va Ward Prowse che sceglie la soluzione potente e centrale e non sbaglia. La partita sembra finir male per lo Sheffield che chiude in 10 per il rosso diretto a Rhian Brewster, ma l’inferiorità numerica dura solo cinque minuti perché anche Coufal torna negli spogliatoi per un doppio giallo nel recupero. E dopo 13 minuti di extra time arriva il pareggio dello Sheffield. L’arbitro fischia rigore per un fallo in area su McBurnie, mentre Areola è costretto ad uscire per infortunio. Dagli undici metri la sfida è tra McBurnie e Fabianski e ha la meglio il primo. Sheffield a 10 punti. Occasione persa per il West Ham.