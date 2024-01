Coppa d’Africa 2024, la Guinea Equatoriale fa festa: 4-2 alla Guinea Bissau

La Guinea Equatoriale batte 4-2 la Guinea Bissau e sale a 4 punti nel girone A di Coppa d’Africa. Una partita a due volti: equilibrio nel primo tempo, dominio nella ripresa per la nuova capolista del gruppo, aspettando il big match Costa d’Avorio-Nigeria. Al 21′ c’è il vantaggio della Guinea Equatoriale con Nsue che al 21′ realizza la rete dell’1-0. Al 37′ il pareggio: Orozco nel tentativo di anticipare Francolino devia la palla in rete. Un autogol che però scuote Machin e compagni, che ad inizio secondo tempo partono nel modo giusto. Al 46′ Miranda sfrutta un errore della coppia centrale e col destro calcia in rete al volo. Al 51′ altro pasticcio, stavolta del portiere del Bissau Djoco: legge malissimo un cross dalla sinistra e sbaglia l’uscita, ad approfittarne è il solito Nsue che in spaccata deposita in rete. C’è spazio anche per la tripletta del centravanti che sfrutta un assist di Machin e realizza il 4-1. Tra le lacrime e l’orgoglio, la Guinea Bissau accorcia le distanze con Ze Turbo, ma non basta per imbastire la rimonta. L’unica Guinea che fa festa è quella con capitale Malabo.