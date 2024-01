Coppa d’Africa 2024, il Marocco parte bene: Tanzania battuta 3-0

Tutto facile per il Marocco che batte 3-0 la Tanzania e conquista i primi tre punti del gruppo F di Coppa d’Africa. Partita mai in discussione per gli uomini di Regragui che sbloccano il risultato al 30′. Ziyech si incarica di un calcio di punizione dalla lunga distanza e calcia: Manula respinge corto e il più veloce sulla ribattuta è Saiss che in precario equilibrio deposita in rete. La Tanzania subisce la qualità a centrocampo dei marocchini e di fatto fatica ad orchestrare azioni pericolose. La nazionale di Amrouche va all’intervallo senza tiri nello specchio e ad inizio ripresa rischia di subire subito il 2-0. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, l’attaccante del Siviglia En Nesyri sbuca a centro area ma in spaccata calcia fuori. Allo scoccare dell’ora di gioco aumenta anche il nervosismo in una partita fino a quel momento corretta. Prima uno scontro tra M’Mombwa e Chibi. Poi un intervento duro su Ezzalzouli, che scatena la rabbia di Hakimi e compagni. Alla fine la tensione penalizza la Tanzania che al 70′ resta in 10 per il doppio giallo a Miroshi. Il Marocco ha spazio per chiudere il match e lo fa al 77′. Ci pensa Ounahi a realizzare la rete del 2-0. E tre minuti dopo En Nesyri realizza il tris (annullato in un primo momento e poi convalidato dal var) che rende ancora più rotondo il risultato. In pieno recupero, dopo un tiro di Adli parato da Manula, El Khannouss ha la grande chance del poker, ma sbaglia il tap in da due passi. Nella prossima giornata il Marocco sfiderà il Congo.