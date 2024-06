Copa America 2024: debutto vincente per l’Argentina, battuto 2-0 il Canada

C’è sempre una prima volta, anche per i campioni del mondo. Sotto la guida di Scaloni, l’Argentina non aveva mai vinto la partita inaugurale di un grande torneo (sconfitta in Copa America 2019 e ai Mondiali 2022, pareggio in Copa America 2021) ma in occasione della Copa America 2024 è riuscita a sfatare questo tabù, sconfiggendo per 2-0 il Canada nell’incontro che ha aperto le danze della competizione. Al Mercedes-Benz di Atlanta, la Selecciòn ha conquistato i tre punti grazie alle reti di Julian Alvarez, che ha sbloccato la gara al 49′, e Lautaro Martinez, capace di chiudere i giochi all’88’.

HIGHLIGHTS

RISULTATI E CLASSIFICHE

A secco Lionel Messi, che al 65′ si è divorato un gol per lui clamoroso ma alla fine è entrato comunque nel tabellino visto che ha servito all’attaccante dell’Inter l’assist per il 2-0. Buona la prima dunque per l’Argentina, che parte con il piede giusto e mette in discesa il discorso qualificazione. Il prossimo impegno sarà nella notte italiana tra il 25 e il 26 giugno contro il Cile.