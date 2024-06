Chiellini a Sky: “Italia non tra le favorite all’Europeo, Thiago Motta perfetto per la Juventus”

Giorgio Chiellini, ex giocatore di Juventus e Los Angeles Fc, si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport: “Il momento più bello della mia carriera è la vittoria dell’Europeo tre anni fa. L’Italia non partirà da favorita in Germania, ma siamo una squadra giovane e credo nelle idee di Spalletti. Francia, Inghilterra e Portogallo per me sono più forti delle altre. Ci sono anche la Spagna e la Germania, che è paese ospitante. Giocheremo senza pressioni sapendo di non essere i candidati al titolo”.

Sul ritiro di Bonucci: “E’ stato l’ultimo a mollare tra me, Barzagli e Buffon. Ora abbiamo smesso tutti noi della BBBC. Ho già parlato con lui”.

Sul valzer delle panchine in Serie A: “Conte penso farà bene a Napoli. Thiago Motta è perfetto per la Juventus. Già in campo si muoveva da allenatore. Spero faccia bene in bianconero”.