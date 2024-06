MotoGP, gara sprint GP Italia oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP vola al Mugello, in Toscana, per disputare il Gran Premio d’Italia. Dopo il successo di Francesco Bagnaia nel Gran Premio di Catalogna, il paddock si sposta in Italia per il primo round tricolore dell’anno. Non mancano gli eroi di casa, con Ducati assoluta protagonista. Il team ufficiale vanta infatti una lineup tutta italiana, con Francesco Bagnaia – che lo scorso anno ha dominato l’intero weekend di gara – affiancato da Enea Bastianini. Il team, per festeggiare il fine settimana, ha creato una linea di merchandising speciale. Il weekend, iniziato venerdì 31 maggio con la prima finestra di prove libere, si concluderà domenica 2 giugno con il Gran Premio tanto atteso.

La giornata di sabato 1 giugno non sarà meno intensa, con la programmazione che prevede le qualifiche in mattinata e poi la gara sprint. Quest’ultima scatterà alle 15:00 e vedrà i piloti impegnati per undici tornate. In palio c’è metta del punteggio tradizionale, con la zona punti che si estende dalla prima alla nona posizione. La gara sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre, è prevista la copertura in chiaro sul canale di Tv8. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, in modo da non perdervi nemmeno un minuto dell’azione in pista.