Carlos Augusto convocato dal Brasile: “Lo sognavo da sempre”

Prima convocazione con la nazionale del Brasile per il laterale dell’Inter, Carlos Augusto. Il ct della Selecao, Fernando Diniz, l’ha chiamato insieme a Yan Couto per rimpiazzare gli infortunati Vanderson e Renan Lodi. Per il classe 1999 con origini italiane, arrivato in nerazzurro dal Monza, si era parlato di una possibile chiamata della nazionale azzurra. “Semplicemente grazie”, ha scritto Carlos Augusto sui social, per lui anche i compimenti dal club brianzolo che ha pubblicato una sua foto con la maglia biancorossa. “Lo sognavo fin da quando ero bambino. Grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco e hanno creduto in me. Ho lavorato duro per questo momento, perché non c’è gioia più grande che difendere i colori del proprio Paese. È un onore essere stato convocato dal Brasile e onorerò al massimo questa maglia”, ha aggiunto.