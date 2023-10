Calcio femminile, Hrubesch ct ad interim della nazionale tedesca

L’ex nazionale Horst Hrubesch è stato nominato allenatore ad interim della nazionale femminile tedesca. Sarà lui quindi a sostituire “fino a nuova comunicazione” Martina Voss-Tecklenburg. Quest’ultima non ha partecipato allo stage di settembre per motivi di salute. Suo marito Hermann Tecklenburg ha spiegato alla stampa tedesca che la moglie è tornata dai Mondiali in Australia “fisicamente e mentalmente provata”. La Federcalcio tedesca (DFB) in un comunicato spiega che “Horst Hrubesch è tornato alla DFB. All’età di 72 anni succede ad interim a Martina Voss-Tecklenburg come allenatore della squadra femminile”. Nel marzo 2018, dopo l’esonero di Steffi Jones, era già subentrato ad interim fino al novembre successivo.