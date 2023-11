Uruguay, Bielsa: “Un onore aver battuto l’Argentina, ma non ci rende campioni del mondo”

Nella partita Argentina-Uruguay, giocata la scorsa notte (ore 1:00 italiana) alla Bombonera, valida per le qualificazione CONMEBOL al Mondiale 2026, a trionfare sono stati gli uomini di Marcelo Bielsa che si sono imposti 2-0 infliggendo alla Nazionale campione del mondo la prima sconfitta dopo 17 risultati utili consecutivi (11 vittorie e 1 pareggio, ultima sconfitta al Mondiale in Qatar contro l’Arabia Saudita) e il primo ko per l’albiceleste nel girone di qualificazione ai prossimi mondiali.

Il tecnico della Celeste, ha commentato cosi il trionfo contro Messi e compagni: “Un onore aver battuto l’Argentina, il cui titolo vinto un anno fa in Qatar è indimenticabile, ma questo non ci rende più forti né ci consegna quello che loro hanno ottenuto. Queste valutazioni sono esagerate. Ci siamo dati una mano in campo e abbiamo sfruttato bene le occasioni che loro ci concedevano. Ora testa alla prossima partita, dobbiamo dare continuità al successo ottenuto quest’oggi“.