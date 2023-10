Belgio-Svezia, Federcalcio belga: “saputo dell’attentato prima del match. Calciatori svedesi hanno chiesto sospensione”

“Dieci minuti prima della partita sono iniziate ad arrivare notizie su ciò che era successo intorno allo stadio. D’intesa con i servizi di sicurezza e di ordine pubblico è stato poi annunciato che si poteva iniziare la partita”. Il Ceo della Federcalcio belga Manu Leroy ricostruisce un po’ la difficile serata di Bruxelles, dove Belgio-Svezia è stata sospesa alla fine del primo tempo dopo l’omicidio di due tifosi svedesi in città in un’azione terroristica. Leroy ha poi spiegato che la decisione di sospendere la partita è stata presa in seguito alla richiesta da parte dei calciatori svedesi. Il ct della Svezia Janne Andersson ha confermato che lui e la sua squadra erano determinati a non giocare per rispetto verso le vittime. “Abbiamo ricevuto l’informazione durante l’intervallo. Sono entrato negli spogliatoi e quando la squadra ha iniziato a parlare abbiamo concordato al 100% di non voler continuare a giocare per rispetto verso le vittime e le loro famiglie”, ha detto. La Nazionale svedese è rientrata in patria nella notte con un volo da Bruxelles.