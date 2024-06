Belgio, perché Courtois non è stato convocato ad Euro 2024? La lite con Tedesco

Per qualche motivo Thibaut Courtois non è stato convocato dal Belgio per Euro 2024? Andiamo a scoprirlo insieme. Innanzitutto, bisogna tenere a mente che non c’entrano i problemi fisici che hanno caratterizzato la sua stagione. Il portiere si era infatti rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro nell’agosto del 2023 e a marzo aveva avuto una ricaduta, rompendosi il menisco. Era però riuscito a recuperare in tempo per il finale di stagione, tanto da giocare le ultime partite in Liga e soprattutto la finale di Champions League, mantenendo inviolata la porta del Real Madrid nel successo contro il Borussia Dortmund. Alla base della sua mancata convocazione, c’è infatti una scelta dell’allenatore.

Belgio, perché Courtois non è stato convocato ad Euro 2024?

Il portiere non è stato inserito nella lista dei 26 calciatori convocati per la rassegna in Germania perché il commissario tecnico, Domenico Tedesco, gli ha preferito Casteels, Sels e Kaminski. L’allenatore ha motivato tale scelta dicendo che lo stesso Courtois non si sentiva pronto a partecipare al torneo per via del lungo infortunio dal quale era reduce. Una versione che non ha però trovato d’accordo il numero 1 del Real Madrid, che sui suoi profili social ha commentato pubblicando l’emoticon di una faccia con il naso che si allunga, implicando come Tedesco fosse un bugiardo.