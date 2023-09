Belgio-Estonia oggi in tv: canale, orario e diretta tv Qualificazioni Europei 2024

Belgio e Estonia si sfideranno nel match valido per la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2024. Lukaku e compagni vogliono blindare il primo posto nel girone, al momento si trovano a pari merito a 10 punti con l’Austria, impegnata oggi con la Svezia che è terza a 6 punti. Fanalini di coda Estonia e Azerbaijan, che sono a caccia della prima vittoria, con un solo punto conquistato. La partita è in programma alle 20:45 e sarà visibile in diretta su Sky all’interno di Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, canale 203 di Sky.