Belgio-Azerbaigian oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Belgio e Azerbaigian, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Lukaku e compagni sono già qualificati per la rassegna continentale, ma vogliono comunque chiudere al meglio il loro percorso. L’Azerbaigian è invece reduce dalla sorprendente vittoria contro la Svezia e spera di togliersi un’altra bella soddisfazione. La sfida è in programma oggi, domenica 19 novembre, alle 18:00. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, il match sarà trasmesso anche in chiaro su Cielo (canale 156).

QUALIFICAZIONI EURO 2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO