Azerbaigian-Svezia, Mahmudov come Dimarco: gol da centrocampo (VIDEO)

Un gol da casa sua. Alla Dimarco, per citare l’esempio più recente. Emin Mahmudov, centrocampista del Neftci e dell’Azerbaigian, ha siglato la rete del 3-0 contro la Svezia nel match di qualificazioni ad Euro 2024 calciando da centrocampo. Una rete stupenda. E un tiro che non ha lasciato scampo al portiere Robin Olsen. Senza chance di qualificazione, a Baku l’Azerbaigian si regala una notte da incorniciare. Vittoria per 3-0 sulla Svezia in 10 uomini. Da applausi. Poi se il terzo gol è di questa fattura, allora entra direttamente nell’album dei ricordi.

