Austria-Belgio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Austria e Belgio, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Scontro al vertice tra le due capoliste del girone, appaiate a quota 13 punti. La qualificazione sembra essere una formalità per entrambe visto che la Svezia è distante ben 7 punti, tuttavia serve un ultimo sforzo. Un pareggio andrebbe bene a entrambe, ma ovviamente l’obiettivo sono i tre punti perché equivarrebbero all’aritmetico pass per Euro 2024. La sfida è in programma oggi, venerdì 13 ottobre, alle 20:45 a Vienna. Diretta tramite Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio. In streaming su Sky Go e NOW.