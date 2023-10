Attentato a Bruxelles, l’autore in fuga posta: “Ho ucciso tre svedesi per vendicare l’Islam”

Non c’è pace in questo momento nel mondo che vive fra Guerra in Palestina ed attentati in piena trazione all’Islam. L’ultimo in ordine cronologico è quello che si è manifestato pochi minuti fa in quel di Bruxelles, con l’autore che si è dato immediatamente alla fuga, dopo aver ucciso tre svedesi che erano accorsi in Belgio per assistere alla partita fra la selezione belga e la Svezia.

L’uomo che ha sparato stasera a Bruxelles, uccidendo almeno due persone, ha pubblicato sul web un video in cui si riprende rivendicando l’appartenenza all’Isis. In un video l’autore, in fuga direbbe infatti: “Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno“. E’ la rivendicazione pubblicata in un video trasmesso sui social del presunto responsabile dell’uccisione di almeno due persone che indossavano la maglietta della nazionale svedese in centro a Bruxelles.