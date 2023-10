Francia, Mbappè show: che gol nella rifinitura e lui esulta senza freni (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

E’ la vigilia di Francia-Scozia, l’amichevole in programma per domani tra le due nazionali. Durante la rifinitura, Mbappè riceve un cross dalla destra ed effettua una rovesciata perfetta. Il francese esulta in maniera eclatante, di seguito il video.