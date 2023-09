Arrigo Sacchi: “Italia senza idee, Spalletti non è un mago. Nazionale non all’altezza”

“Spalletti non ha nessuna colpa per questo pareggio, ma la realtà è che l’Italia è ancora riuscita a far diventare grande la Macedonia del Nord e questo non è ammissibile. E’ mancato il coordinamento. Non c’era un’idea di gioco, uno stile”. Lo ha detto Arrigo Sacchi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul disastro Italia di ieri in Macedonia del Nord: “Luciano è un ottimo allenatore, ma non è un mago. Non gli si possono chiedere miracoli. Un consiglio però mi sento di darglielo: lui ha preso una squadra che evidentemente non era all’altezza del compito”.